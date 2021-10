Le spectacle de marionnettes Silence est joué ce mardi 6 décembre 2016 par la compagnie Nigth Shop Théâtre à la Maison de l'Université à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime).

Un spectacle de marionnettes hyper réaliste

Ils ont partagé plus d'un demi-siècle de vie commune mais aujourd'hui Jean et Elise sont en maison de retraite. Confrontés à la décrépitude du corps et à la mémoire défaillante d'Elise, l'amour survivra t -il au temps qui passe?

Belle leçon d'humanité et de poésie, Silence est un spectacle de marionnettes hyper réaliste à échelle humaine composé et interprété par Isabelle Darras et Julie Tenret. Ces deux artistes belges respectivement formées au conservatoire de Liège et à l'Insas commencent à collaborer en 2009 en composant des pièces de théâtre d'objets. Leur goût pour la récupération et la brocante combiné à leur imaginaire débordant donne lieu à des créations à la fois intenses, humoristiques et dramatiques.

Pour les enfants mais pas que...

Si Silence s'adresse aux enfants dès 10 ans, c'est néanmoins un spectacle profond, grave, quoique abordé sous l'angle de la dérision et qui bouleverse immanquablement. On y découvre le quotidien de ces deux êtres tendrement attachés l'un à l'autre.

Pratique. Mardi 6 décembre à 13h, 5€ et à 20h, 5 à 12€. MDU à Mont-Saint-Aignan. Réservation au 02 32 76 93 01