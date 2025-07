[Photos] Festival Beauregard. Les Black Eyed Peas et DJ Snake mettent le feu dès le premier jour

Leurs tubes interplanétaires ont mis le feu à la clairière de Beauregard. L'édition 2025 du festival s'est ouverte de la meilleure des manières avec les Black Eyed Peas et DJ Snake, les deux invités du désormais traditionnel Day Before du mercredi soir. Sans gadoue, malgré les orages qui ont très copieusement arrosé la Normandie mercredi 2 juillet, plus de 30 000 festivaliers ont pu faire la fête.

Les Black Eyed Peas ont chanté leurs plus grands tubes. - Lilian Fermin

La foule présente sous un beau soleil après les orages. - Lilian Fermin

Le site était (presque) sec ! - Lilian Fermin

Du retard mais des prestations appréciées

Après Lucky Love, le groupe américain est arrivé sur scène aux alentours de 20h45. Quelques tubes plus tard, ils avaient mis tout le monde d'accord, dont Elina et Cléo. "C'était incroyable, trop bien, on ne s'attendait pas à ça !"

Les Black Eyed Peas ont conclu par une Marseillaise. - Lilian Fermin

Les spectateurs attendent DJ Snake. - Lilian Fermin

Un peu d'attente plus tard, DJ Snake arrivait sur scène pour expulser du son puissant, puis reprendre certains de ses plus grands hits.

Le DJ parisien a très vite fait grimper l'ambiance dans le domaine. - Lilian Fermin

De gros noms encore ce jeudi 3 juillet

La fête ne fait que commencer à Beauregard. Aujourd'hui se succèdent sur scène Jean-Louis Aubert, Jorja Smith, SDM, Air, ou encore The Avener.

La fête s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit. - Lilian Fermin

