JO 2012 : la musique anglaise, star de la cérémonie de clôture

Après 17 jours de compétition, 356 paires de gants de boxe enfilées et 600 ballons de basket usés, les Jeux olympiques de Londres tireront leur révérence pour passer le relais aux JO de Rio de Janeiro, au Brésil, programmés en 2016.



A l'instar de la cérémonie d'ouverture, l'apothéose finale fait l'objet de nombreuses spéculations, tant sur la toile que dans les gradins olympiques. En étant confié au chorégraphe Kim Gravin, le show promet encore une fois d'être grandiose. L'élève de la Royal Ball School est connu pour avoir orchestré le concert en hommage à la Princesse Diana en 2007, mais aussi les tournées de Take That et Circus en 2009 puis de Progress en 2011.



La culture musicale britannique en guest-star



Déjà honorée durant la cérémonie d'ouverture, lors du tableau haut en couleur d'une quinzaine de minutes, la musique britannique aura droit à un nouvel hommage, qui durera cette fois plusieurs heures. En baptisant leur cérémonie "Symphonie à la musique britannique", les organisateurs de Londres affichent clairement leur volonté de démontrer que les Anglais savent chanter et créer des tubes planétaires.



Plusieurs noms d'artistes ont été avancés, mais la même liste revient continuellement depuis que les Jeux ont démarré. Victoria Beckham pourrait monter exceptionnellement sur scène pour faire revivre le groupe des Spice Girls. Celle qui était surnommée "Posh", lorsque les cinq anglaises étaient les stars les plus adulées à la fin des années 90, a présenté un micro couvert de strass sur son compte Twitter, comme pour signifier sa présence dimanche 12 août.



Preuve que les Anglais sont fiers de leur girls/boys bands, le groupe One Direction devrait sans doute faire partie de la programmation. Les ex-candidats de la version britannique X Factor pourraient entonner leur récent tube One Thing. La cérémonie de clôture londonienne marquera aussi les esprits avec le retour sur scène de George Michael, après la pneumonie qui l'avait contraint à interrompre sa tournée l'année dernière.



Kim Gravin ne devrait pas oublier la culture rock du royaume en invitant Liam Gallagher, qui ravivra les souvenirs avec le tube d'Oasis Wonderwall, sans son frère Noel. Mais, à ce jour, rien n'est encore confirmé. Dans ce registre, le groupe Muse devrait aussi se joindre au spectacle, après avoir signé l'un des titres officiels de ces JO.



Les paris restent ouverts quant à la présence de Kate Bush, Take That, The Who et Queen.



Laura Flessel et les autres porte-drapeaux de retour



Si la cérémonie de clôture des Jeux de Londres adoptera des airs de concert à l'anglaise, elle n'en oubliera pas pour autant les traditions, avec le retour des athlètes et des porte-drapeaux. Ils pénétreront cette fois dans le stade olympique de Stratford tous ensembles, sans distinction par nation.



En guise d'ouverture vers les Jeux de Rio en 2016, le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, confiera le drapeau des cinq anneaux au maire de la célèbre ville brésilienne, tandis que la vasque olympique sera éteinte.