JO 2012 : la bande son de la clôture disponible sur iTunes

Cet enregistrement regroupe des titres de Madness (Our House), des Pet Shop Boys (West End Girls), de George Michael (White Light), d'Annie Lennox (Little Bird), de Kaiser Chiefs (Pinball Wizard), de Fatboy Slim (The Rockafeller Skank), des Spice Girls (Wanabee), de Muse (Survival), des Who (My Generation) et même d'Eric Idle, des Monty Pythons (Always Look At The Bright Side of Life).



Tous les titres joués au stade olympique, devant près de 10.000 athlètes et 80.000 spectateurs, n'y figurent pas pour autant. C'est le cas par exemple de Wonderwall, interprété lors de la cérémonie par le groupe de Liam Gallagher, Beady Eye, mais absent de ce disque.



Des hommages à John Lennon, à Queen et aux Bee Gees complètent cette compilation de 38 titres, à télécharger en exclusivité sur l'iTunes Store pour 9,99€.