Elton John : "la carrière de Madonna est terminée"

"Sa carrière est terminée. C'est une strip-teaseuse de foire", affirmait dimanche soir Elton John, interviewé par la télévision australienne à propos de Madonna. Le chanteur ajoute ainsi un nouveau chapitre aux mésaventures estivales de la reine de la pop, qui subit déjà les foudres de son public parisien désireux d'être remboursé pour le concert du 26 juillet à L'Olympia.

Selon Elton John, les polémiques qui ont récemment frappé la chanteuse ne font que marquer la fin de son règne. Il déclarait lors de l'émission australienne Sunday Night : "C'est un tel cauchemar. Sa carrière est terminée… et elle ressemble à une strip-teaseuse de foire. Elle a été si horrible avec Gaga."

La marraine de son fils

Cette réaction s'explique en partie par une volonté de défendre Lady Gaga, la marraine de son fils adoptif Zacchary. Il revenait ainsi sur la querelle qui oppose Madonna et Lady Gaga depuis bientôt un an. La reine de la pop accuse la "Mother Monsters" de s'être généreusement inspirée de son titre Express Yourself pour écrire la chanson Born This Way.

La material girl avait par ailleurs relancé cette polémique courant juillet, en disant être ravie d'avoir aidé Lady Gaga à composer sa chanson. Quant à Lady Gaga, elle avait fini par se moquer à son tour de sa rivale.