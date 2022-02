"No more shows, no more music, no more songs" (plus de concerts, plus de musique, plus de chansons), a déclaré sur scène Elton John, selon L'Indépendant.

L'artiste, qui a vendu près de 250 millions d'albums dans le monde en plus de 40 ans de carrière, effectuera encore neuf concerts dans le cadre de sa tournée. Il se produira notamment le 20 juillet au festival des Vieilles Charrues et le 19 novembre à Paris Bercy.

Le dernier album d'Elton John, "The Diving Board", est sorti en 2013.