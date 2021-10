Les buzz vidéo des jeux olympiques de Londres 2012

Ryan Lochte s'est fait connaître du grand public en devançant Michael Phelps au 400m quatre nages, mais la vidéo "Ryan Lochte Is Terrible At Interviews" ("Ryan Lochte est nul en interview !"),(1,88 million de vues, la plus visionnée de la semaine dans la catégorie JO), prouve qu'il a encore du chemin à faire sur le plan de l'expression orale. Il fait toutefois preuve d'une candeur assez rafraîchissante.



La deuxième vidéo la plus visionnée dans la même catégorie s'intitule "Slap Slap" et elle met en lumière un épisode insolite, qui s'est déroulé avant le match de basket masculin opposant la Tunisie aux Etats-Unis.



A un moment où l'entraîneur tunisien Tlati exigeait de son équipe la plus grande concentration, l'un de ses hommes a eu la mauvaise idée de lacer l'une de ses baskets. Ce dernier s'est alors immédiatement fait rappeler à l'ordre par son coach avec une claque au visage. Le match s'est soldé sur le score fleuve de 110-63 en faveur des Américains, en dépit d'un bel effort de l'équipe maghrébine, emmenée par son ailier fort Makrem Ben Romdhane.

