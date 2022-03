Muse annonce un nouveau single pour excuser le retard de "The 2nd Law"

La date du 17 septembre était très attendue car elle coïncidait avec la sortie du sixième opus "The 2nd Law" du groupe de Mathew Bellamy. Finalement la date est repoussée au 1er octobre, une nouvelle qui refroidi les fans.

Le trio britannique s'excuse du retard et promet la sortie d'un nouveau morceau : "Madness", le 20 août prochain. On connaissait déjà "Survival" qui avait été utilisé en guise de lancement des Jeux Olympiques de Londres et qui fait office d'hymne officielle de l'évènement sportif.

Malgré une forte campagne promotionnelle, le single n'a pas eu l'effet escompté mais on peut se consoler en se référant au message posté par le groupe sur son site internet officiel car "Survival" n'est pas considéré comme étant le premier single officiel du nouvel album de Muse : "Madness sera le premier single de l'album The 2nd Law".

Attendez nous à un véritable tournant dans la carrière de Muse avec un programme rock et électro.