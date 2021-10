Alsace: "consternation" après une nouvelle profanation dans un cimetière juif

Selon le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, Maurice Dahan, le cimetière compte environ 700 tombes. Celles qui ont été profanée, souillées de "croix gammées" tracées à la peinture noire, se trouvent dans la partie ancienne.

Ce cimetière accueille plusieurs tombes des familles de l'ancien président du Conseil Léon Blum et de l'ex président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'y rendra en fin de matinée mercredi pour une "cérémonie de recueillement", selon le Consistoire du Bas-Rhin.

Le parquet de Saverne, ville située au nord-ouest de Strasbourg dont dépend judiciairement Westhoffen, a indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête préliminaire confiée à une "cellule spéciale" de la gendarmerie.

Le nombre "14", considéré comme un symbole suprémaciste blanc, a par ailleurs été retrouvé sur l'une des tombes, a-t-on précisé de même source.

"Actes abjects"

L'annonce de cette nouvelle profanation en Alsace a suscité une cascade de réactions indignées. Le Premier ministre Edouard Philippe a exprimé sur Twitter sa "révolte et de son "dégoût" et Christophe Castaner a dénoncé "des actes abjects et répugnants".

Le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, s'est dit dans un tweet "scandalisé et horrifié" tandis que le vice-président du Conseil représentatif des instituions juives (Crif), Gil Taieb, a dénoncé la "haine anti-juive".

"C'est la consternation", a réagi M. Dahan auprès de l'AFP. "Mais on ne se laisse pas abattre, on ne se résigne pas (...) On ne laissera pas la place à ces gens-là, on sait qui ils sont sur le plan de la pensée", a ajouté M. Dahan, qui s'est rendu sur place avec le Grand Rabbin de Strasbourg, Harold Abraham Weill.

Le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, a condamné "avec la plus grande fermeté ces actes antisémites odieux qui frappent une nouvelle fois le Bas-Rhin et exprimé son soutien le plus total à la communauté juive".

"Il n'y a pas de mots, c'est une désolation et on ne peut pas comprendre que des gens arrivent à faire ça", a réagi le maire de Westhoffen, Pierre Geist, qualifiant la profanation d'acte "inhumain".

Fait étrange, cet acte a été évoqué à deux reprises, à plusieurs jours d'intervalles : selon la préfecture, des tags l'évoquant avaient été trouvés mardi matin à Schaffhouse-sur-Zorn, conduisant la gendarmerie à se rendre à Westhoffen où les militaires ont découvert la profanation.

Par ailleurs, d'autres tags antisémites découverts le 26 novembre sur les murs de la mairie-école de Rohr, à une quinzaine de km de Westhoffen, semblaient annoncer la profanation de mardi : selon Maurice Dahan, ils indiquaient en effet "cim juif westofen" (sic) ainsi que les lettres "EWK", sans pouvoir toutefois expliquer la signification de ce trigramme.

L'Alsace est confrontée, depuis plusieurs mois, à une recrudescence de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste.

"Efforts importants"

Dans le Bas-Rhin, 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, à une quinzaine de kilomètres de Westhoffen, avaient été souillées de tags antisémites le 19 février. Auparavant, le 11 décembre 2018, un autre cimetière israélite à Herrlisheim, au nord-est de Strasbourg, avait été visé.

Le ou les auteurs de cette série de profanations n'ont pas été interpellés, a déploré Maurice Dahan. "La gendarmerie déploie des efforts importants" afin de les identifier, a insisté de son côté le préfet, Jean-Luc Marx.

Mi-avril, des tags racistes et antisémites avaient été découverts sur les murs de la mairie de Dieffenthal (Bas-Rhin). Quelques jours plus tard, des croix gammées et insultes avaient été taguées sur la façade de la maison d'une élue à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg.

Début mars, des écrits antisémites avaient été découverts devant une école de Strasbourg et des croix gammées sur les murs d'une ancienne synagogue à Mommenheim. Des mairies et permanences d'élus ont également été les cibles de dégradations.

