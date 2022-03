Box-office des films sortis le 1er août : belle entrée pour "Rebelle"

Avec 208.174 entrées, Rebelle asphyxie une concurrence peu nombreuse, reléguant Friends With Kids (moins de 10.000 spectateurs) à la deuxième place.

Le film d'animation Pixar effectue le neuvième meilleur premier jour de 2012, derrière Les Infidèles. Dans l'historique du studio en France, Rebelle se situe entre Là-haut (259.214 entrées) et Les Indestructibles (194.713).

Sorties du 1er août : Top 1er jour France

01. Rebelle. 208.174

02. Friends With Kids. 9.833

03. 5 ans de réflexion. 2.330

04. Annalisa. 785

05. The Color Wheel. 373

06. My Soul to Take. 305

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée. Le box-office est réalisé sous réserve de la communication des chiffres.