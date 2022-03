Les films de la semaine : crinière rousse et romantisme sur les écrans

- Rebelle, film d'animation en 3D de Mark Andrews (avec les voix de Bérénice Bejo, Kelly Macdonald, Billy Connolly...) : la dernière création des studios Disney est une princesse écossaise des plus têtues à la crinière rousse, aussi indomptable que son tempérament.

Au coeur des Highlands et de l'Ecosse médiévale, Merida, l'impétueuse fille très garçon manqué du roi Fergus et de la reine Elinor, manie l'arc comme personne mais refuse de se plier aux règles de la Cour. Elle défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous, et particulièrement de sa mère, et cet entêtement va la précipiter dans le chaos. Sa détermination sera cruciale pour lui permettre de déjouer une terrible malédiction.

- Cinq Ans de Réflexion de Nicholas Stoller avec Jason Segel, Emily Blunt, David Paymer (USA, 2H05) : De l'avis général, Tom et Violet sont faits l'un pour l'autre et pourraient constituer le couple idéal. Lui, star de la haute cuisine de San Francisco, est prêt à rejoindre le gotha de la gastronomie californienne. Mais elle, brillante chercheuse, se voit offrir une mutation à Chicago. Par le créateur d'American Trip.

- Friends with Kids de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jon Hamm, Megan Fox (USA, 1H46) : Julie et Jason, meilleurs amis depuis l'université, célibataires tous deux et habitant dans le même immeuble de Manhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire un enfant ensemble. Sans plus, croient-ils. Comédie romantique estivale dans les rues de New York.

- Poussière dans le vent de Hou Hsiao Hsien (Taiwan, 1H49) : Deux amis d'enfance découvrent la capitale, Taipei, à travers le travail et les études, le passage de la campagne à la ville. Leurs chemins vont se séparer malgré leur envie de finir leur vie ensemble. Le film date de 1986, mais n'arrive qu'aujourd'hui sur les écrans français, en copie numérique restaurée.

- My Soul to Take de Wes Craven (USA, film d'Horreur, 1H47) : Dans une petite ville du Massachusetts court la légende de l'Eventreur de Ripperton, un tueur en série aux multiples visages qui aurait juré d'assassiner les sept enfants nés la nuit de sa mort.

- The Color Wheel de et avec Alex Ross Perry, Carlen Altman, Bob Byington (USA, 1H23) : frère et soeur aux caractères diamétralement opposés, Colin et JR s'embarquent pour un road movie en noir et blanc tourné façon underground new yorkais des années 70.