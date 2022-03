Tendance Emploi: mercredi 1er août

Une boutique de chocolat installé à Caen recherche son nouveau responsable. Vous avez un CAP ou BEP en confiserie / chocolaterie et idéalement un bac ou une équivalence en vente de produit alimentaire.

Vous serez chargés de la vente, du conseil, de l'animation, de la gestion de l'équipe, de l'atelier et des stocks.



Pour postuler, voici le Numéro d'offre 69 75 28 I



A Bagnoles de l'Orne un restaurant recherche un second de cuisine pour la préparation des viandes et des salades. Vous remplacerez occasionnellement le chef à la préparation des pizzas.

Vous êtes titulaire d'un CAP ou BEP avec 1 an d'expérience.



Numéro d'offre 69 74 48 I



A Avranches, un plombier est recherché en CDI pour 38h hebdomadaire.

Vous interviendrez chez des particuliers pour des travaux de plomberie, chauffage, pose de pompe à chaleur et chaudière.



Numéro d'offre 86 88 39 I