Offrez-vous la bande originale des J.O de Londres 2012

Isles of Wonder, un double album de 36 titres, arrive en tête du top iTunes en Belgique, en Grande-Bretagne, en France et en Espagne. La compilation a atteint la cinquième place aux États-Unis.

La cérémonie, dont la bande-son produite par Rick Smith (Underworld) est disponible au téléchargement, était ponctuée de titres aux styles variés, du punk au rap, de David Bowie aux Chemical Brothers. Le segment d'ouverture était constitué d'un pot pourri célébrant le son britannique avec des titres des Pet Shop Boys, de Dizzee Rascal, d'Emeli Sande ou encore d'Underworld.

Les titres Where the Streets Have No Name du groupe U2, Tubular Bells de Michael Oldfield et Nimma Nimma d'A.R. Rahman figurent également dans cet compilation.

Pour se procurer l'enregistrement sur support physique, proposé par Universal sur le label Decca Records, il faudra attendre le 6 août. Universal enregistrera également la cérémonie de clôture du 12 août, dans laquelle on retrouvera The Who.