Demandez le programme des J.O de ce samedi 4 août !

Athlétisme - à partir de 11h

Entrée en piste de l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt avec les séries du 100m. La médaille d'or féminine de la discipline sera quant à elle remise vers 22h.

Aviron - à partir de 10h30

Dernier jour d'aviron olympique ce samedi. Une semaine après le début des ces Jeux de Londres, les dernières médailles d'or de la discipline seront remises aux épreuves du skiff et du deux de couple poids léger chez les femmes, et du quatre sans barreur et du deux de couple poids léger chez les hommes.

Badminton - à partir de 10h

Les femmes jouent leur place en finale. Le double et le simple démarreront en même temps, à 14h30.

Escrime - à partir de 11h30

La finale des épreuves d'épée par équipes se disputera vers 20h15.

Natation - à partir de 20h30

Dernier jour de natation à Londres. Les médailles d'or seront remises au 50m nage libre et au relais 4x100m 4 nages chez les femmes et au 1.500 m nage libre et au 4x100m 4 nages chez les hommes.

Triathlon - 10h

Les premières médailles de triathlon seront distribuées ce samedi, aux femmes.