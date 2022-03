Jeux Olympiques de Londres: le programme de ce mardi 31 juillet

Finales natation à partir de 19h41

Mardi sera une journée riche en épreuves de natation : les qualifications démarrent à 10h du matin pour lancer les festivités. Les médailles d'or en nage libre (hommes et femmes) seront disputées. Les femmes nageront également pour la médaille d'or en 200m quatre nages et 200m nage libre et les hommes pour celle du 4x200m nage libre en relais.

Gymnastique féminine : finale par équipe à partir de 16h30

Les Etats-Unis, la Chine et la Russie sont les pays les mieux placés pour remporter l'or en gymnastique.



Canoë slalom (C1), finale hommes à 15h06

Les hommes affronteront les rapides du Lee Valley White Water Centre à Londres dans leur quête de médaille d'or en canoë slalom, devenu sport olympique il y a vingt ans à Barcelone.