Le Havre. Dans le top 4 du Meilleur pâtissier

Chaque semaine, un candidat, éliminé, prenait la porte de l'émission Le Meilleur pâtissier. Chaque semaine, le Havrais (Seine-Maritime) François Leroux parvenait à sauver sa peau grâce à son talent et à sa créativité. Jusqu'à l'épisode diffusé le mercredi 20 novembre, où le Normand de 36 ans, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale, prévue le mercredi 27 novembre 2019. François Leroux pense qu'il méritait sa place en finale. Mais ce père de famille est fier du chemin parcouru.

Sa passion devient son métier

Bien figurer dans une émission comme Le Meilleur pâtissier peut ouvrir des portes. Le Havrais d'origine guadeloupéenne a décroché un CDI à la mi-novembre dans une boulangerie-pâtisserie de Criquetot-L'Esneval. Un accomplissement pour François Leroux, qui, malgré tout, entend bien, sur son temps libre, poursuivre son ancien métier d'agent de sûreté sur le port du Havre.

Ses prestations dans Le Meilleur pâtissier lui ont aussi apporté de la notoriété. François Leroux a reçu 400 messages sur les réseaux sociaux, le soir de son élimination. Leur contenu faisait part, pour la majorité d'entre eux, de la déception de voir François quitter l'aventure. Cette célébrité dépasse les frontières d'Internet. "Des inconnus m'interpellent dans la rue depuis ma participation à l'émission. Au restaurant aussi. Je prends des photos avec ces personnes. Je m'installe aussi à leur table, parfois. J'aime bien partager mon expérience", raconte celui qui va donner de son temps en allant à la rencontre des spectateurs de l'émission à plusieurs reprises en décembre 2019, notamment les samedi 14 et dimanche 15 décembre au marché de Noël de Bréauté. L'occasion pour ses admirateurs de prendre une photo avec le pâtissier havrais et d'en savoir plus sur les coulisses du Meilleur pâtissier.