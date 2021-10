Rouen. Coupe de France féminine : fin de parcours pour QRM

C'est une belle aventure qui a pris fin, le dimanche 24 novembre, pour les joueuses de Quevilly Rouen Métropole (Régional 1) qui affrontaient le Grand Calais Pascal FC lors de leur 64e de finale de la Coupe de France. Elles se sont inclinées 2-0 face à un club qui a remporté ses huit matches sur huit en championnat et qui est leader de son groupe de Régional 1. Avec un premier but marqué à la 83e minute, les joueuses de Stéphane Arnold auront finalement craqué en fin de match et encaissé un second but à la 90e.