Le Havre. Football (Ligue 2) : " Il ne faut pas que ça se reproduise ", tonne Paul Le Guen

Comment va le moral des troupes ?

" C'est pas terrible. Le match de Dunkerque a fait mal. Avant cela, les fois où nous avions perdu, c'était avec les honneurs. Alors que là, nous avons perdu différemment. On en a tous conscience. Contre Guingamp, ce n'est pas tout à fait la même équipe qui jouera. Donc, ça permet d'avoir un état d'esprit différent, plus de fraîcheur, et de pouvoir surmonter ce qu'il s'est passé la semaine dernière. "

Après le match de Dunkerque, vous avez déclaré : " Ça confirme ce que je pensais depuis quelques semaines, quelques mois… " Que vouliez-vous dire concrètement ?

" Qu'on n'a pas beaucoup de marge. En début de saison, j'étais déjà en alerte. Maintenant, quand on réunit toutes nos forces et qu'on est capable d'approcher notre meilleur niveau, on peut embêter toutes les équipes de Ligue 2. Mais il ne faut pas baisser. Contre Dunkerque, en termes d'engagement, on était trop loin. Et on s'est retrouvé puni sans que je sois surpris. "

" Des problèmes de leadership "

Toujours après le match de Dunkerque, vous avez répété trois fois : " Je suis responsable. " On a le sentiment que vous voulez vous mettre en première ligne et encaissé seul les coups...

" C'est un devoir et je le fais sans me forcer. Depuis le début de saison, je trouve que le groupe travaille bien. En revanche, contre Dunkerque, je n'ai pas du tout aimé que certains jeunes ne saisissent pas leur chance et qu'on ne soit pas capable de surmonter certaines absences. Ça témoigne d'un manque de sens des responsabilités et de force mentale. Il ne faut que pas que ça se reproduise. Je ne supporte pas le sentiment de résignation, l'impression d'être battu d'avance. "

Ne vous manque-t-il pas un relais sur le terrain pour corriger ça ?

" Il y a parfois des problèmes de leadership. On m'a expliqué que ce n'est pas nouveau, mais là, c'est flagrant. Alex (Bonnet, blessé) est en dehors du groupe, or, c'est l'un des leaders habituellement. Tino (Kadewere) n'a pas eu l'occasion de le faire ces derniers temps, mais c'est aussi un leader technique. On a un souci à ce niveau-là. A moi de trouver les solutions. "

En conflit avec la direction du club, les supporters ont décidé de faire grève des encouragements jusqu'à nouvel ordre. Le contexte n'est vraiment pas idéal…

" Ce serait déplacé de se plaindre après le match de Dunkerque. C'est d'abord à nous de faire revenir les gens au stade. Il y avait un début d'élan en début de saison qu'on n'a pas été capable de maintenir. Il faut donc aller chercher un nouvel élan. Sincèrement, ce serait malvenu, maladroit, inopportun de se plaindre de quoi que ce soit. Quand on a fait un match comme celui de vendredi dernier, on se tait, on travaille, on se reconcentre et on essaye de gagner le prochain. "

Avec ce match contre Guingamp, le HAC n'est-il pas au premier grand carrefour de sa saison ? Une victoire vous permettrait de revenir dans le sillage des outsiders, tandis qu'une défaite vous ferait basculer dans la seconde partie du classement.

" Je l'ai à l'esprit, mais est-ce utile de le rabâcher ? Vous le savez, les joueurs le savent, j'en suis conscient également. Mais oui, vous avez raison. "

HAC - Guingamp, 15e journée de Ligue 2, lundi 25 novembre 2019 au Stade Océane.