Cinéma. Une suite de The Mask pourrait voir le jour, avec Jim Carrey bien entendu !

C'est en tout cas ce qu'annoncent différents sites américains. Les reboot et remake étant dans l'air du temps, Warner et New Line collaboreraient sur un retour du film culte de 1994.

Jim Carrey aurait évidemment son rôle, mais on ne sait en revanche pas ce qu'il en serait pour Cameron Diaz.

Un The Mask 2 n'est pas le seul projet The Mask en réflexion.

En effet, Mike Richardson, le créateur du personnage, a confié qu'il soutenait la production d'un The Mask au féminin. "J'aimerais voir une comédienne très physique dans le rôle", a-t-il expliqué à Forbes. "J'en ai une en tête, mais je ne vous dirais pas son nom. Il va nous falloir la convaincre avant, mais vous verrez… On ne sait jamais ce que le futur nous réserve. On a pas mal d'idées en tête".

Peut-être deux films The Mask pour l'année prochaine. On vous tient au courant !