Cherbourg-en-Cotentin. Le mouvement Emmaüs fête ses 70 ans

L'association Emmaüs du Cotentin, située à Equeurdreville-Hainneville (Manche), fête ce samedi 23 novembre 2019 les 70 ans du mouvement Emmaüs, pensé par l'Abbé Pierre. Elle réunit aujourd'hui une trentaine de compagnons et une vingtaine de bénévoles. Au programme : grande vente de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h, avec livres, jouets, ainsi que du mobilier neuf et ancien. Une tombola et une soupe solidaire seront aussi au menu. Les intéressés pourront également bénéficier de conseils pour réparer leurs objets cassés, grâce à un atelier dédié.

Le thème des migrants sera abordé lors d'une table ronde, qui aura lieu à 10 h 30 avec d'autres associations : France terre d'asile, Itinérance, La Chaudrée, la CCFD-Terre solidaire, la Pastorale des Migrants et Amnesty International.

"La misère humaine toujours présente"

"On profite de la grande vente pour fêter les 70 ans d'Emmaüs, dont on ne se réjouit pas, bien évidemment, puisque ça veut dire que la misère humaine est toujours présente", a déclaré Muriel Hamard, la co-responsable de l'association avant de signaler de récentes interpellations qui concernent les compagnons sans-papiers, qui viennent de pays comme l'Albanie, le Sénégal, la République Démocratique du Congo, la Russie, l'Arménie ou encore le Maroc. Écoutez-la :

Des sans-papiers expulsés

Depuis quatre mois, il y aurait de plus en plus d'expulsions des compagnons sans-papiers dans plusieurs communautés au niveau national, selon les mots de la présidente Véronique Duchâtel. "Les compagnons vivent du fruit de leur travail, ce ne sont pas des 'assistés', ils sont complètement autonomes dans leur reconstruction car ils reviennent de loin. On est dans l'incompréhension lorsque l'on voit qu'ils peuvent être inquiétés par le gouvernement. À force de ne pas oser aller vers l'extérieur, ils deviennent des prisonniers au sein même de la communauté", défend Muriel Hamard. Un combat que l'association compte mener de front alors que la moitié des compagnons sont sans-papiers.

Emmaüs du Cotentin, Rue de l'Abbé-Pierre, 50120 Équeurdreville-Hainneville, ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 17 h, et le samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h.

