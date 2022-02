Equeurdreville-Hainneville. Trois soirs de cinéma avec Cherbourg Project

L'association Cherbourg Project organise les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 deux soirées consacrées à la projection de courts-métrages au cinéma Le Palace, à Equeurdreville, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), en présence de certains réalisateurs, mais aussi de la classe de cinéma du lycée Jean-François Millet.

Une quarantaine de personnes (figurants, acteurs, équipe technique) avaient été mobilisées lors du tournage, en août dernier à Cherbourg-en-Cotentin, de l'une des dernières productions de l'association. Yanna Tsagouria, la réalisatrice, raconte l'histoire de ce court-métrage, intitulé "Hors de vue". Il sera diffusé les deux soirs dès 20h30 :

Yanna Tsagouria Impossible de lire le son.

Trois autres courts-métrages tournés en 2019 seront projetés : "Vaincre l'hiver", de Guillaume Duchemin sur le sambo, un art martial russe, "Les Con-days", de Shodan, une comédie décalée autour d'un meurtre, et enfin, "Une histoire de cœur", une production commandée par l'association Le cœur des mamans et réalisée par Christine Dhuls-Dorent et Dominique Leguen, sur la cardiomyopathie, une pathologie qui empêche le muscle cardiaque de pomper le sang efficacement.

Le maire d'Equeurdreville-Hainneville, Dominique Hébert, présent lors du dévoilement du programme le mardi 8 octobre 2019, s'est quant à lui réjoui de la coopération entre les différents acteurs du tissu associatif à l'occasion de ce festival de cinéma.

Un défi vidéo : réaliser un film en 72 heures

Les mordus de cinéma pourront passer à l'action ce week-end. À l'issue de la séance du vendredi, un défi vidéo sera proposé aux intéressés. Ils bénéficieront de 72 heures pour tourner un film, qui sera projeté au Palace le lundi suivant. Le matériel sera à la charge des participants, mais les bénévoles de Cherbourg Project se tiendront disponibles tout le week-end (jusqu'à la deadline fixée à 18h le lundi), pour venir en aide à ceux qui en exprimeraient le besoin. "Nous organiserons des sessions de montage, à Cherbourg Project ou avec les Espaces Publics Numériques (EPN) de Cherbourg", assure la présidente de l'association Chantal Ghirres.

L'année dernière, une quinzaine d'équipes avaient participé à ce défi vidéo, et les soirées de projection avaient attiré au total entre 200 et 250 personnes. Une aide précieuse, selon la présidente, pour permettre à l'association de renflouer ses maigres caisses.





Projections les jeudi 17, vendredi 18 et lundi 21 octobre 2019, à 20h30, au cinéma Le Palace, rue des Résistants, Equeurdreville, Cherbourg-en-Cotentin. Entrée libre.

A LIRE AUSSI.

Cherbourg Projet : un défi vidéo et des projections au cinéma

Cherbourg Project : dernière projection au cinéma de Valognes