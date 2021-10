Seine-Maritime. Parents d'élèves, associations et Éducation nationale autour de la table

C'est le seul département en Normandie à avoir un tel dispositif. Depuis la rentrée 2019, la direction départementale des services de l'Éducation nationale a mis en place, en Seine-Maritime, un Comité des usagers. Il est composé d'une douzaine de membres, dont des parents d'élèves et des représentants d'associations.

Renforcer le dialogue

Michel Pons, responsable de la coordination handicap Normandie, s'est ainsi dit "surpris" par la création de cette table ronde qui est réunie toutes les sept semaines environ. "Ce comité nous permet, entre associations, d'avoir le même niveau d'informations, explique-t-il. Ce qui ne nous empêche pas, dans un deuxième temps, de réfléchir entre nous pour apporter certains questionnements pour des idées."

Les sujets abordés lors des réunions du comité sont multiples. Le but est surtout de renforcer le dialogue entre les familles et l'Éducation nationale. "L'intérêt, c'est d'être au plus près des besoins des élèves", souligne Olivier Wambecke, l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime. Il entend "partager" le regard sur le fonctionnement de l'école et "sur les difficultés très concrètes".

Un comité pérennisé

"Là, on est vraiment dans le concret, dans le pratique, des vrais problèmes des familles qui se posent au quotidien", affirme Nathalie Koenig, co-présidente de l'association Le GPS des DYS, qui vient en aide à des parents. Elle apprécie de pouvoir partager "le ressenti des familles" à travers sa participation au comité.

Des représentants de parents d'élèves et d'associations participent à ce Comité des usagers.

"Les enjeux étant tellement larges et vastes", Olivier Wambecke entend d'ailleurs élargir ce comité à d'autres profils comme des élus, des représentants de l'Agence régionale de santé ou encore des représentants de la Maison départementale de la personne handicapée. "Ce comité sera réuni, je l'espère, pour un certain nombre d'années", ajoute l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime.

