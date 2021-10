Vernon. Handball : le SM Vernon passe proche de l'exploit en Coupe de France

Le match

Bien présents dans cette rencontre, les joueurs du SMV font jeu égal avec leur adversaire en s'offrant même le luxe de mener à la mi-temps 13-12. Encore mieux, à 45 secondes du terme, les Eurois menaient d'un but (29-28) mais le sort en décidait autrement, les visiteurs du jour auront deux opportunités de marquer et ne passeront pas à côté pour finalement remporter la partie et se qualifier pour le tour suivant.

SMV : Les gardiens F. Garcia, (3 arrêts) J. Gourville, A. Pochet (6), A. Vergely (1), L. Lagier (4), B. Gassama (6), S. Clementia (8), H. Bouteiller, T. Onchev, V. Indjic (3), F. Rodrigues-Fortes, Q. Gaillard (1) Manager B. Guillaume assisté de M. Duzan et J. M'Tima

Saran : Kieffer (6 arrêts), Tefit, Amiot, Bodinier, Breelle, Canoine (6), Feirreira (7), Eyman (2), Foulcault (1), Palmier, Pitre, Preciado (3), Sacko (5), Taufond (4). Manager Courtial assisté de Simonet.

Les joueurs du SMV se déplaceront à Pau Nousty samedi 23 novembre 2019 pour le compte de la 9e journée de Nationale 1.

