Évreux. Basket : l'ALM Évreux battue par Gries-Oberhoffen

Le match

Au coude à coude pendant un peu plus d'un quart-temps, les joueurs de l'ALM Évreux allaient se faire légèrement distancer dans la seconde partie du deuxième quart-temps et rentrer au vestiaire sur le score de 48-37. Un retard qu'ils n'arriveront finalement jamais à combler pour s'incliner seulement de trois petites longueur, après avoir lutté toute la partie.

⌚️ Fin du match !

Les coéquipiers de Florent Tortosa se sont battus jusqu'au bout mais l'ALM concède finalement une courte défaite...

👊 On compte sur vous vendredi prochain pour se relancer lors du match contre le @LMBasket !

🏀 #BCGOALM pic.twitter.com/pdo9OStPLG — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) November 15, 2019

La fiche

Tortosa et Zamora: 19 points, Kayembe: 18 points, Paschal et Rigot: 9 points, Gjuroski: 8 points, Wallez et N'Dir: 4 points.

Le prochain rendez-vous

14e au classement, les Ebroiciens recevront l'équipe de Lille vendredi 22 novembre 2019 pour le compte de la 7e journée de Pro B.