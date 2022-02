Basket. Toujours pas de victoire pour l'ALM Évreux à Nancy

Après une entame manquée contre Blois lors de la première journée, les joueurs de l'ALM Évreux (Eure) n'ont pas réussi à redresser la barre, et se sont inclinés 82-75 lors de la deuxième journée de Pro B, samedi 19 octobre 2019.

Et pourtant, les Ébroïciens auront réussi à batailler et à rester au contact pendant plus de trois quart-temps, mais ils auront cédé lors des dernières minutes de jeu.

La fiche.

Kayembe : 20 points, Brooks : 16 points, N'dir : 11 points, Rigot : 10 points, Paschal : 8 points, Tortosa : 5 points, Zamora : 3 points, Gjuroski : 3 points.

Prochain rendez-vous vendredi 25 octobre 2019, avec la réception de Poitiers pour le compte de la troisième journée.

