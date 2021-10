Le Havre. L'armée vous reçoit [Publireportage]

Au 232 boulevard de Strasbourg, au Havre (Seine-Maritime), l'armée est bien présente malgré quelques travaux. L'équipe du Havre a une mission spéciale : recruter de nouveaux militaires, du soldat à l'officier.

80 candidats au Havre

Les candidats qui poussent la porte du bureau ont des parcours différents : "Dans l'armée on a des cuisiniers, des informaticiens… il y a plein de métiers spécifiques et, en fonction des diplômes du candidat, son dossier sera aiguillé différemment", explique l'adjudant-chef Julie, en charge des recrutements au Havre.

Reste que la majorité des candidats arrivent sans diplôme particulier et commencent ainsi leur carrière : "Environ 80 personnes s'engagent chaque année au Havre, majoritairement des militaires du rang".

Un parcours hors Normandie

Les candidats havrais ne resteront pas Havrais pour longtemps : "l'armée n'a plus d'unité au Havre, ni même en Normandie depuis quelques années." Dès leur recrutement, selon leurs souhaits et selon leur niveau, ils seront affectés dans l'une des nombreuses unités françaises pour y être formés. "La mobilité est un élément incontournable", insiste l'adjudant-chef. Pourtant, les Normands ne sont pas lâchés, l'équipe du Havre les suivra dans leurs débuts : "on prend de leurs nouvelles quand ils intègrent leur régiment, c'est une sorte de parrainage".

Pour un premier contact, il est possible de se rendre directement sur place, boulevard de Strasbourg, sans rendez-vous.

232 boulevard de Strasbourg. Le Havre