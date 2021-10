Granville. (Re)Noir revient au Détour

La librairie Le Détour, à Granville (Manche), organise la troisième édition de son festival (Re)Noir, autour du polar et du roman noir. Des rencontres avec des auteurs, lectures, expo et cinéma vont rythmer ce rendez-vous du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2019. Des rencontres lecture sont programmées avec le journaliste et écrivain Mathieu Palain, auteur de Sale gosse aux éditions de l'Iconoclaste, et avec Hannelore Cayre, avocate romancière qui vient de publier son dernier roman, La daronne, qui sera adapté au cinéma en 2020 avec Isabelle Huppert.