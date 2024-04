Avranches. Qui est Albert Bergevin, l'artiste exposé au Scriptorial ?

Une exposition au long cours a été inaugurée vendredi 5 avril au Scriptorial d'Avranches. Elle va se tenir jusqu'en mars 2025. Elle met en avant la vie et l'œuvre du peintre de la commune, Albert Bergevin. Cet artiste peintre né en 1887 est mort en 1974. Entre-temps, il a peint le sud-Manche et a été exposé à Paris pendant les années folles. Il est depuis moins connu.

Un artiste oublié

Albert Bergevin a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris et dans les académies Julian ou encore Ranson. Entre 1919 et 1928, il vit dans la capitale et fréquente Foujita ou encore Matisse. "Dans ce milieu artistique et dans cette mouvance des années folles, il va vraiment percer et il est considéré à cette époque comme un des espoirs de la peinture française", explique Edouard Bergevin, son arrière-petit-fils qui a aidé à récolter les œuvres. En 1928, il rentre à Avranches et arrête de vendre ses tableaux, ce qui le fait oublier. Sa peinture est qualifiée de néo-impressionniste. Il est notamment très doué pour peindre les ciels de Normandie.