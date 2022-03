Lana Del Rey annonce une réédition de l'album "Born to die"

Avec près de 2 millions de ventes dans le monde dont 250.000 rien qu'en France, Lana Del Rey ne ratera pas le coche en publiant une réédition de son album "Born to Die" au mois de novembre.

Il s'agira d'une "Paradise Edition" à interpréter comme une prolongation de "Born to Die" avec le rajout de 7 titres complémentaires et on peut d'ores et déjà avoir une idée avec la reprise du titre "Blue Velvet” de Bobby Vinton, qui servira à la campagne publicitaire de la marque H&M dont la chanteuse américaine est la nouvelle égérie.

De plus, la chanteuse a récemment déclaré : « Ce n'est pas un nouvel album, c'est plus comme une réflexion après coup » a-t-elle expliqué.

« C'est l'édition de "Paradise" de "Born to Die". C'est comme sept nouvelles chansons dans le même registre qui ont mis un terme à l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment d'enregistrer mon premier album », a-t-elle précisé.

Cette réédition pourrait être l'occasion pour Lana Del Rey de matérialiser pour la première fois toutes ces productions « inédites » dévoilées sur la Toile ou chantées en live ces derniers mois, comme la chanson "Body Electric".