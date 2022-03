Alençon. Une conférence-débat 1 an après le début du mouvement des Gilets Jaunes

L'ampleur du mouvement a surpris même ceux qui s'étaient mobilisés ce jour-là : le 17 novembre 2018 marque la date de début de la mobilisation des Gilets jaunes, contre l'augmentation de quelques centimes d'une taxe sur les carburants. Durant des semaines, le mouvement a perduré, s'est organisé, s'est structuré, a revendiqué. Rêves de grands lendemains…

Une conférence-débat organisée

Un an après, le temps qui passe a fait son action. Le mouvement a quasiment disparu du paysage, même si certains leaders nationaux des Gilets jaunes ambitionnent désormais de créer un lobby populaire. Un an après : des Gilets jaunes aux luttes à venir, comment répondre aux aspirations populaires : c'est le thème d'une conférence-débat organisée par des Gilets jaunes, des Citoyens en colère, et La France insoumise, vendredi 15 novembre 2019 à Alençon (Orne).

Pour François Ferrette, l'initiateur de cette soirée, "ce mouvement a été le plus important de ces 50 dernières années. Une remise en cause des injustices sociales". Pourtant, les problèmes demeurent, et il est très peu probable que le mouvement des Gilets jaunes puisse survivre, même sous d'autres formes :

François Ferrette Impossible de lire le son.

Un an après : des Gilets jaunes aux luttes à venir, comment répondre aux aspirations populaires : la conférence-débat débutera vendredi 15 novembre 2019 à 20 h, à la salle Baudelaire à Alençon (Orne).

A LIRE AUSSI.

Désabusés, fauchés, rincés, quatre mois plus tard certains "gilets jaunes" raccrochent

"Gilets jaunes": près de 283.000 manifestants, un mort et 200 blessés sur les barrages

Après les annonces de Macron, les gilets jaunes préparent leur acte 24

"Gilets jaunes": mobilisation en hausse en France, moins de tensions

Les "gilets jaunes" de nouveau dans la rue, avant un mois crucial pour le mouvement