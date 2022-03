Caen. Le collectif Les P'tits cafés veut "interpeller les pouvoirs publics"

Ils sont une petite dizaine à se réunir, environ toutes les deux semaines, à différents endroits de la ville de Caen (Calvados) et son agglomération pour "interpeller les pouvoirs publics sur les politiques générales comme le logement, les demandeurs d'emploi et d'autres sujets", explique Daniel Fouquet, membre du collectif Les P'tits cafés. Ce collectif, composé de Gilets jaunes, s'est réuni mercredi 30 octobre 2019, au niveau du bar le Cosmos au Chemin-Vert pour "parler du logement en France, comme la baisse des APL ou le mal-logement. C'est un sujet d'actualité, je pense par exemple à l'évacuation du squat du Marais, juste avant la trêve hivernale".

Autour d'un café

Des "mouvements pacifistes" qui ont commencé en mars dernier, pour sensibiliser les gens et parler. "Nous offrons un café aux gens et nous les écoutons", ajoute Daniel Fouquet. "Souvent nous allons dans des institutions, et nous parlons à tout le monde, nous ne sommes contre personne".