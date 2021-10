Caen. Des soldes d'été très attendus par les commerçants

-30 %, -40 %, et jusqu'à -70 %, Ça y est les soldes d'été sont de retour à Caen (Calvados). Comme pour une majorité de département en France ils débutent aujourd'hui, mercredi 26 juin 2019 et finiront le 6 août prochain. Des soldes très attendus par les commerçants qui ont dû faire face à des baisses importantes de leur chiffre d'affaires ces derniers mois à cause des travaux du centre-ville mais surtout des manifestations des gilets jaunes les samedis. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté Audrey, la responsable de la boutique de Casual 212, une boutique indépendante de prêt-à-porter masculin : "On a fait -50 % de chiffres par rapport à des samedis habituels, donc forcément il nous reste beaucoup de stock sur les bras qu'il faut écouler cet été." Les stocks en trop, Jean-Luc Dupuis du magasin Ricochet, y est également confronté et espère "vendre sa collection de printemps pendant les soldes".

Une aide de la ville

La ville a décidé d'aider les commerçants en accompagnant l'organisation de la grande braderie qui aura lieu le deuxième week-end des soldes du 5 au 7 juillet. La municipalité se chargera notamment de la sécurité et l'association les Vitrines de Caen a décidé d'offrir la braderie à ses adhérents. Elle a également proposé des tarifs allégés aux commerçants non Adhérents de la ville. Un moment important donc pour les commerçants partenaire, qui sont ravis de ce geste à l'image de la responsable de Casual 212 "c'est bien qu'ils participent à la dynamisation et nous aident pour rattraper les dégâts de ces dernières semaines."

Les commerçants ont six semaines pour vendre un maximum, l'année prochaine, cela passe à quatre…

