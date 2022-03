Hockey. Les Dragons repartent à l'assaut

Après dix jours sans compétition, qui ont fait place à un passage en équipe de France pour cinq Rouennais (Nicolas Ritz, Anthony Guttig, Pierre Crinon, Florian Chakiachvili et Bastien Maia), les Dragons de Rouen retrouvent le championnat de Synerglace Ligue Magnus avec la réception de l'Hormadi d'Anglet, vendredi 15 novembre, sur leur glace de l'Ile Lacroix pour le compte de la 18e journée.

Une meilleure série

Bien mieux en jambes avant la trêve avec quatre victoires consécutives (une en Coupe de France contre les Français Volants puis trois en championnat contre les Pionniers de Chamonix, les Boxers de Bordeaux et les Diables Rouges de Briançon), les Jaunes et Noirs sont quatrièmes au classement. Ils tenteront de poursuivre cette bonne série face au cinquième du championnat, Anglet, à deux points derrière. Les joueurs de Fabrice Lhenry se sont déjà imposés face au même adversaire, lors de la 8e journée, sur un score de 4-2 en terre basque. À noter que pour la 19e journée, mardi 19 novembre, les Dragons joueront à nouveau à domicile contre les Rapaces de Gap. En espérant que la trêve aura permis aux Rouennais de travailler sur leurs lacunes notamment défensives et de supériorité numérique afin de hausser leur niveau de jeu.

