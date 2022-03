"Devenir Matisse", exposition évènement sur les débuts du maître

Comment Henri Matisse est-il devenu un maître? A l'occasion des 150 ans de sa naissance, une exposition exceptionnelle explore les débuts de l'artiste et ses nombreuses influences au musée du Cateau-Cambrésis (Nord), avec la collaboration de plus de 30 établissements français et étrangers.