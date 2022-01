Giverny. Un tableau de Claude Monet, peint à Giverny pourrait être vendu 55 millions de dollars aux enchères

Le tableau, intitulé "Meules", est l'une des quatre uniques œuvres de cette série à être proposée aux enchères depuis le début du siècle. Ce sera l'une des pièces maîtresses de la vente "Sotheby's Evening Sale of Impressionist & Modern Art", qui se tiendra à New York le 14 mai prochain.

Faisant partie d'une collection privée des amateurs d'art de Chicago Potter et Bertha Palmer depuis 1986, "Meules" pourrait se vendre à plus de 55 millions de dollars.

Cette série comprend au total 25 toiles, peintes par Claude Monet entre 1890 et 1891. La plupart d'entre elles sont exposées dans de grands musées comme le Metropolitan Museum of Art de New York, l'Art Institute of Chicago et le Musée d'Orsay à Paris.

August Uribe, le directeur de la section Impressionnistes et Art Moderne chez Sotheby's a commenté dans un communiqué : "C'est un privilège de présenter l'une des peintures Claude Monet qui a défini l'Impressionnisme lors de notre Evening Sale en mai. L'une des images les plus reconnaissables de histoire de l'art, la série des Meules de Monet a longtemps été une source d'inspiration pour de nombreux artistes depuis sa création au début des années 1890, et elle continue d'inspirer quiconque s'est retrouvé face à l'un de ces tableaux".

A LIRE AUSSI.

Les "Filles sur le pont" de Munch vendu 54,5 millions de dollars

Une "Meule" de Monet adjugée 81,4 millions de dollars, un record

Un Gauguin méconnu mis aux enchères à Paris

Un Vinci controversé star des enchères d'automne à New York

Hockney, Hopper, nouvelle offre pléthorique aux enchères d'automne à New York