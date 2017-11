Un Vinci controversé star des enchères d'automne à New York

Le 12 novembre 2017 à 07:10

Il y aura des Chagall, Van Gogh, Picasso et Warhol, mais la vedette des ventes aux enchères d'automne qui s'ouvrent lundi à New York sera le "Salvator Mundi" de Léonard de Vinci, au coeur d'une bataille entre un milliardaire russe et un marchand d'art.