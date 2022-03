Caen. Un chanceux remporte un million d'euros au My Million

Françoise Godement et son fils Denis, propriétaires du bar-tabac Le Flash, rue d'Authie à Caen (Calvados) ont vu pour la première fois depuis l'ouverture en 1987, un de leur client remporter un gros jackpot d'un million d'euros au My Million, lors du tirage du 17 septembre 2019. "C'est un gain exceptionnel et le plus gros montant jamais gagné ici", commente Denis, qui a appris la nouvelle début novembre, quand le client a encaissé son chèque. La dernière grosse somme remportée date "d'une dizaine d'années et était d'une valeur de 40 000 euros" se souvient-il.

"J'achèterais une maison"

L'heureux gagnant a préféré garder l'anonymat. Mais une telle somme fait, bien sûr, beaucoup parler au comptoir ! "Si je remportais un million, j'achèterais une maison", assure un habitué du bar. D'autres pensent plutôt à la sécurité financière qu'un tel montant pourrait leur apporter…