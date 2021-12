Caen. Deux suspects écroués dans la mort de Jean Ginda, le septuagénaire porté disparu

jeudi 15 août 2019, un homme de 74 ans disparaissait : Jean Ginda, habitant de Caen (Calvados), vu pour la dernière fois vers 17 heures. Un appel à témoins est alors lancé par la gendarmerie du Calvados le 22 août.

Neuf jours plus tard, samedi 31 août, deux suspects sont écroués dans la mort du septuagénaire d'après nos confrères de La Manche Libre. Une femme a été mise en examen pour assassinat, vol en réunion, tentative d'extorsion et destruction par incendie et un homme pour tentative d'extorsion et destruction par incendie.

Une grosse somme d'argent

D'après les enquêteurs, Jean Ginda est allé voir un couple d'amis à Condé-sur-Noireau. La femme l'a braqué pour récupérer une grosse somme d'argent qu'il transportait sur lui, et tué par un matador, un fusil d'abattage. Reste à déterminer si sa mort est accidentelle ou non. Le couple a ensuite déposé le corps dans un champ à Clinchamps-sur-Orne avant qu'il ne soit retrouvé le 25 août. La voiture a été brûlée entre-temps.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un homme d'une trentaine d'années a fait du chantage au couple pour récupérer l'argent. Suite à ça, le compagnon de la suspecte s'est suicidé le 19 ou 20 août.

A LIRE AUSSI.

L'affaire Grégory relancée, l'énigme pas résolue

Huit morts dans l'incendie d'un immeuble à Paris, piste criminelle privilégiée

Affaire Grégory: décision à 17H00 sur le contrôle judiciaire de Jacqueline Jacob

A son procès, le Danois Peter Madsen nie le meurtre de la journaliste Kim Wall

Sept personnes devant le juge pour l'enlèvement de la riche hôtelière à Nice