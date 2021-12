Caen. Mathis Jouanneau : 8 ans après où en est l'enquête ?

Mathis Jouanneau a disparu il y a huit ans alors que son père, Sylvain Jouanneau le gardait un week-end début septembre 2011. Il ne l'a jamais ramené chez sa mère à Mondeville, près de Caen (Calvados). Quelques semaines plus tard, Sylvain Jouanneau est retrouvé et arrêté dans le secteur d'Avignon sans son fils. Il est condamné pour enlèvement et séquestration en 2015 à 20 ans de réclusion criminelle.

Les recherches continuent

Nathalie Barré et son avocate Aline Lebret, continuent de se battre pour trouver des pistes. Nathalie Barré a d'ailleurs lancé une cagnotte en début d'année afin de financer des recherches de son côté. Pour l'avocate, "l'enquête n'avance pas du tout. Régulièrement on demande des actes d'investigation aux magistrats mais ce n'est que partiellement réalisé. On est un peu désespéré quant à la motivation des gens en charge du dossier".

Même si les détails de l'enquête ne peuvent pas être révélés, à l'heure actuelle le dossier "n'avance pas comme il faut, surtout que l'on a peu de moyens de pression pour que la justice avance". Pour l'avocate, il y a d'autres angles morts dans cette affaire "On attend des réponses de magistrats sur des actes qu'ils annoncent mais qu'ils ne font pas comme des appels à témoins. Dans le cadre de la première affaire, tout ce qui avait été scellé a disparu car ça n'a pas été confisqué."

Pour essayer de faire avancer l'enquête, Aline Lebret a décidé "de déposer une assignation contre l'état pour dysfonctionnement du service public de la justice. Je vais attaquer l'état pour faute car il y a de réels problèmes dans ce dossier."

Ecoutez Aline Lebret, avocate de Nathalie Barré :

Aline Lebret avocate de Nathalie Barré Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Disparition : une cagnotte en ligne pour retrouver Mathis

Affaire Mathis: dans le Calvados, le nom de Sylvain Jouanneau revient dans l'actualité judiciaire

Disparition : la mère de Mathis relance une campagne d'affichage

"Disparues de l'A26": un homme mis en examen 34 ans après le meurtre de Christel Oudin

36 Quai des orfèvres: sept ans de prison requis contre les deux policiers