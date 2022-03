Bayeux. La cathédrale s'illumine pour les fêtes

La Cathédrale de Guillaume : c'est le nom du spectacle lumineux qui sera projeté dans la cathédrale de Bayeux (Calvados), tous les samedis, du 30 novembre au 21 décembre 2019, puis tous les jours du dimanche 22 décembre au samedi 4 janvier 2020.

D'une durée d'une vingtaine de minutes, il permettra de revivre l'épopée de Guillaume le Conquérant, dont l'anniversaire du couronnement en 1066 est célébré chaque 25 décembre. Une version dynamique de la tapisserie de Bayeux est ainsi projetée sur les parois de la nef, tandis que le chœur, la chapelle axiale, les voûtes et les arcades se parent de couleur.

Ouverture du marché de Noël

Les samedis 21 et 28 décembre, pendant les vacances scolaires, des déambulations en costume du XIe siècle seront proposées par l'association Dex Aïe, spécialiste des reconstitutions historiques. Par ailleurs, la journée du 21 décembre sera un rendez-vous important avec une dizaine de reconstitueurs médiévaux dans et aux abords de la cathédrale. Le marché de Noël sera lancé à 9 h 30, et la tapisserie Game of Thrones ouverte jusqu'à 21 h 30 et animée par un groupe de musique irlandaise.

Pratique. Spectacle tous les samedis, du 30 novembre au 21 décembre 2019, puis tous les jours du 22 décembre au 4 janvier 2020 (sauf 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier). Séances à 18 h, 18 h 30, 19 h, 19 h 30 et 20 h, à la cathédrale. Gratuit sans réservation.

