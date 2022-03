Calvados. Les Courants de la liberté deviennent le Marathon de la liberté

A la veille de la 33e édition, le souhait des organisateurs des Courants de la liberté est simple : moderniser l'image de l'événement. Pour ce faire, l'équipe du président Yves Martin n'a pas hésité a changer le nom de cette série de courses, qui ont lieu traditionnellement au mois de juin dans le Calvados. Comme en 1988, le rassemblement de coureurs du monde entier aura comme nom Le Marathon de la liberté, a dévoilé l'équipe organisatrice mercredi 6 novembre 2019.

Attirer les coureurs internationaux

Le principal objectif de ce changement de nom est de repositionner le marathon comme l'épreuve reine de l'événement. Contrairement au semi-marathon Pegasus ou encore aux 10 km du Crédit Agricole, le Marathon de la liberté connaît une stagnation depuis quelques années. Les participants évoluent, et l'attrait pour cette épreuve semble moins important. Grâce à ce nouveau nom, un rayonnement national et international sont espérés. L'édition 2019 a regroupé près de 50 nationalités différentes, un record. Toucher encore davantage de coureurs étrangers est donc une belle opportunité pour le Marathon de la liberté de gagner en notoriété.

Toujours sept épreuves différentes

"Quand on sort des frontières normandes, les gens ne savent pas trop ce que sont Les Courants de la liberté, note le président qui passera prochainement la main, alors que le Marathon de la liberté, ça parle. C'est un travail pour l'avenir, et au sein de cet événement, on retrouvera évidemment les autres épreuves phares qui font notre succès". Les sept épreuves proposées depuis plus de 10 ans restent donc les mêmes, à savoir :

le Marathon de la liberté

le Relais Marathon

le Semi-Marathon Pegasus

le 10km

La Rochambelle

les Rollers de la liberté

les Foulées de la liberté.

Les inscriptions pour cette 33e édition ouvrent le jeudi 7 novembre 2019, à 10 h sur le site du Marathon de la liberté : www.marathondelaliberte.fr

