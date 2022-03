Musique. Un titre posthume dévoilé pour Georges Michael

This is how (we want you to get high), c'est le nom de ce titre inédit.

Près de trois ans après sa disparition, Georges Michael continue d'écrire sa légende. De Freedom ! 90 à Wake me up before you go go, ses plus grands tubes revivent au cœur de la comédie romantique Last Christmas, dans laquelle Emilia Clarke et Henry Golding vont vivre une histoire d'amour passionnée et tumultueuse au moment des fêtes de Noël.

La chanson date de 2012 et les touches finales ont été apportées en 2015. Un morceau de six minutes que vous retrouverez entièrement dans le film et que nous vous proposons de découvrir dès maintenant sur le site de Tendance Ouest :

Rendez-vous le mercredi 27 novembre 2019, dans les salles françaises pour découvrir Last Christmas sur grand écran, au son des tubes de George Michael.

