Le Petit-Quevilly. Sa femme voulait divorcer, il l'agresse physiquement

C'est au milieu de la nuit le 4 juillet 2019 que la victime appelle les services de police au domicile du couple, au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Elle se plaint de violences exercées à son encontre par son époux. Sur place, les policiers entendent des appels au secours et découvrent la victime en état de choc et effrayée. Ils constatent immédiatement des traces de coups et des griffures sur son corps. Quant au prévenu, il se trouve dans la cuisine à moitié nu, et se jette sur les policiers en leur demandant de "dégager". Il est manifestement alcoolisé. Enfin maîtrisé, il est emmené pour être placé en garde à vue. Le test de l'éthylomètre qu'il subit se révèle excessivement positif. La victime, quant à elle, est également entendue. Elle explique que, mariés depuis quatre ans, tout allait bien dans le couple, quand bien même son mari consommait trop d'alcool, mais il ne s'était jamais encore montré violent. Cependant, après une première main courante déposée quelques jours avant les faits, les choses ont dégénéré quand elle lui a fait part de sa décision de divorcer.

Menacée au couteau

Le jour des faits, c'est avec un couteau qu'il la menace avant d'aller se coucher dans une chambre attenante, puis se relève pour aller frapper violemment à la porte de celle de son épouse, pour finalement la défoncer à coups de pied. "Il ne travaille plus, boit et dort tout le temps", dit-elle à la barre. Elle se voit octroyer quatre jours d'interruption temporaire de travail au vu d'un certificat médical qui constate des hématomes et un état de stress permanent. Elle dépose alors plainte pour violences. Lui, à la barre, dit qu'il "ne se souvient de rien" quand il est alcoolisé. Pour la partie civile, "la victime vit dans la peur". Le Procureur de la République note que "les faits sont caractérisés". En l'absence de défense et à l'issue de ses délibérations, le Tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de cinq mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

