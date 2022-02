Maromme. Jugé pour avoir montré son sexe à une maman et à sa fille de sept ans

Le 13 août 2019, dans l'après-midi, une maman et sa fille de sept ans marchent dans une rue de Maromme (Seine-Maritime) quand elles s'aperçoivent qu'un homme les suit. Lorsqu'elles se retournent, l'homme baisse son pantalon et exhibe son sexe. Choquée, la mère de famille appelle les services de police tandis que le prévenu se rhabille, mais continue à les suivre. La police arrive sur place et enregistre le signalement vestimentaire de l'individu. Il est interpellé quelques rues plus loin, et aussitôt placé en garde à vue. Il est ivre au moment des faits. La victime porte plainte le lendemain, le 14 août 2019, contre le mis en cause. Dans son audition, Il reconnaît les faits.

Récidive

L'enquête révèle qu'un jeune homme, qui attendait devant la Poste, l'a aperçu en train de se masturber tout en le regardant. Le casier judiciaire du prévenu affiche deux condamnations pour atteinte sexuelle et violences avec arme en 2011. La récidive est donc avérée. Pour la partie civile, devant le Tribunal correctionnel de Rouen, le jeudi 24 octobre, "le retentissement psychologique est évident". Le procureur de la République reconnaît "des faits simples et non contestés". La défense note que, s'il est reconnu qu'il n'y a pas de déviance sexuelle avérée chez le prévenu, il faut tenir compte de "l'impact de l'alcool dans ce dossier". Après délibération, le tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de trois mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

