Football. Ligue 2 : le SM Caen veut confirmer contre Orléans

"Ça fait du bien, ça faisait longtemps", tels ont été les premiers mots d'un Jessy Pi en bonne mine, ce jeudi 31 octobre 2019, lors de la conférence de presse d'avant-match contre Orléans. Les Caennais (Calvados) attendaient cela depuis longtemps. En s'imposant face au Paris FC la semaine passée (2-4), le SMC a retrouvé le sourire cette semaine à l'entraînement. "La confiance était altérée, mais beaucoup de domaines se sont améliorés. L'intensité et l'engagement à l'entraînement sont proches du match. On risque d'être moins surpris le week-end", se réjouit Pascal Dupraz, encore invaincu aux commandes d'un SM Caen toujours 16e de Ligue 2.

Asseoir sa meilleure série

Sans revenir sur l'ère Almeida, Caen est tout de même en meilleure forme depuis l'arrivée de son successeur. En trois rencontres (Châteauroux, Valenciennes et Paris), le SM Caen a obtenu cinq points, soit la plus belle série effectuée depuis le début de la saison. "On avait presque oublié ce que ça faisait de gagner. Il faut savourer, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Demain, il faudra mettre les mêmes ingrédients que depuis que le coach est arrivé", déclare Jessy Pi, désormais positionné dans des tâches plus offensives.

Le constat statistique, lui, ne satisfait pas pleinement Pascal Dupraz, bien conscient du retard affiché au classement (11 points du podium). "L'équilibre est fragile. On a marqué quatre buts le week-end dernier mais il faut rester vigilant", explique-t-il.

"Stopper les passages à vide"

Ce vendredi soir face à Orléans, les bleus et rouges devront encore se passer de Jeannot, Tchokounté, Ngom, Tell et Stavitski. Un banc des blessés qui offre la possibilité à certains de se retrouver convoqués, voire de s'offrir le chemin des filets comme le jeune Nicholas Gioacchini face au Paris FC. C'est aussi l'occasion pour Dupraz de tester plusieurs systèmes de jeu. "Je n'ai pas peur de lancer les jeunes. Il faut que je retrouve mes attaquants pour jouer en 4-4-2, mais j'ai un milieu de terrain qui est capable de créer, se réjouit le montagnard. On doit gommer nos trous d'air comme à Paris et être encore plus solide".

Caen devra être prêt à répéter les efforts devant son public. "Les supports ne nous ont jamais lâchés. Même à Paris, ils étaient présents. À nous de nous lâcher et leur offrir cette première victoire", envisage le milieu de terrain caennais.

Caen - Orléans, vendredi 1er novembre 2019, stade Michel d'Ornano, 20 heures.