Découvrez la Route du cidre

Quarante kilomètres à la découverte de la fraîcheur et de la verdure de la campagne normande et des villages plein d’authenticité du canton de Cambremer : c’est ce que propose la Route du cidre, une balade pittoresque à la rencontre des producteurs qui vous ouvrent les portes de leur cave.3

Secrets de fabrication

Le cidre, boisson emblématique de la région, se décline sur le parcours chez une quinzaine de professionnels sélectionnés. Ils vous accueillent pour une dégustation et pour vous révéler leurs secrets de fabrication. L’occasion aussi de découvrir des villages typiques : Beuvron en Auge en tête, l’un des plus beaux villages de France. Maison à colombages, rues fleuries et vieilles fermes sont les piliers de cette halte magique.

A Bonnebosq, vous pourrez visiter le Manoir du Champ Versant du 16e siècle. A Cambremer, l’église du 17e siècle comporte des vitraux du 10e siècle et les mises en scène des jardins du Pays d’Auge sont à voir absolument. A Crèvecoeur en Auge, vous viendrez visiter l’ancien site médiéval, son manoir d’habitation, sa chapelle et ses bâtiments agricoles. Un spectacle visuel à l’arrière-goût... de pomme.