Promenade dans Caen la verte

Outre la fameuse Colline aux Oiseaux (lire notre numéro précédent), le Jardin des plantes est un vivier de plantes médicinales et horticoles. Dans les serres et l’orangerie, vous trouverez plus de 1 500 espèces exotiques, tel le nénuphar géant. Les jardins de l’Abbaye-aux-Hommes, de type jardin à la française, sont d’une rare beauté avec ses cônes d’ifs et ses fleurs colorées. Le cloître, très inspiré, est aussi à découvrir.

Au sein du château ducal, poussent dans un joli jardinet des plantes médicinales et à visée utilitaire, utilisées au Moyen-Age : c’est le Jardin des Simples. Enfin, il y a la Prairie : des zones ombragées et une réserve ornithologique où hérons et poules d’eau se prélassent. Et pour une balade insolite, les "cimetières dormants" de Caen offrent un calme sans pareil.

Pratique. Infos sur www.caen.fr.