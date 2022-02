Cherbourg-Octeville. Une supérette ouverte 24h/24 et 7j/7

C'est inédit à Cherbourg (Manche), le magasin Le Petit Casino situé au 117-119 rue du Val de Saire est ouvert en continu depuis le vendredi 25 octobre 2019. Il y a un mois, la direction a proposé au couple Le Cam d'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les gérants ont accepté et ont vu installer tout un dispositif de sécurité avec 16 caméras de surveillance reliées elles-mêmes à leur smartphone.

Mais le grand changement, c'est bien l'installation d'une caisse automatique à travers laquelle les clients peuvent badger seuls leurs articles, sous le regard d'un vigile, présent uniquement la nuit en dehors des horaires habituels d'ouverture (de 8 h à 20 h les lundis, mardis, jeudis, et vendredis, et de 9 h à 20 h les samedis et dimanches). Pour limiter toute bavure, l'achat d'alcool est interdit la nuit, et ce, dès 20 h, et matérialisé par des sangles d'aéroports devant lesdits rayons. Pour le moment, une douzaine de personnes viendrait par jour, entre 20 h et 8 h du matin. Une affluence encore très relative selon la gérante :

"Je ne sais pas s'il y a une réelle demande des Cherbourgeois… Après, on a ouvert vendredi dernier sans publicité donc on a eu seulement quelques clients qui restaient jusqu'à 22-23 h, mais ils se font encore très rares au-delà", a expliqué Nathalie Le Cam ce mardi 29 octobre 2019, encore un peu angoissée à l'idée de laisser le commerce ouvert en finissant sa journée de travail. En fonction de la fréquentation, les horaires d'ouverture pourront être réajustés.