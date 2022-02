Cherbourg-Octeville. Une boutique Harry Potter a ouvert ses portes

T-shirts à l'effigie d'une des quatre maisons de la saga, bonbons pas bons, mugs, figurines, ou encore baguettes magiques… Beaucoup de produits Harry Potter sous licence Warner Bros sont proposés dans la nouvelle boutique Chouette & Mystic de Cherbourg (Manche) qui a, dès son ouverture, le samedi 19 octobre 2019 au centre commercial Les Eléis, fait carton plein.

"J'ai été dévalisée samedi", explique Sophie Souchet, la directrice des boutiques Chouette & Mystic, spécialisées en majorité dans les produits Harry Potter et dans une moindre mesure dans l'univers Disney ou Game of Thrones… Le jour de l'ouverture, l'enseigne a attiré plus de 700 clients.

Des produits sous licence Warner Bros de 3,90 à plus de 350 euros

"C'est ma plus grosse journée de tous les temps, a raconté Sophie Souchet. Ça a été trois fois plus de monde que lors de l'ouverture à Lorient". La version bretonne a ouvert le 13 juillet 2019 et le sera de manière éphémère jusqu'au 31 décembre prochain. Mais bonne nouvelle pour les fans de l'apprenti sorcier, la responsable a signé un bail de trois ans pour Cherbourg.

Les prix vont de 3,90€ pour la bièraubeurre et jusqu'à plus de 350 euros pour le balai nimbus 2000. "Il y en a 10 000 dans le monde, et j'en ai 12 en commande, dont 7 qui ont déjà été réservés", explique Sophie qui assure qu'un panier moyen coûte environ 30 euros.

"Harry Potter, c'est trop bien ! J'aimerais tout acheter, mais si je devais choisir un seul article, ça serait un vêtement Serpentard", s'exclame Emma, 14 ans, qui se décrit comme une "fan inconditionnelle". Un univers magique qui plaît aux plus jeunes générations, plus de 20 ans après la parution du premier tome. Mais aussi aux adultes, comme Sophie Souchet elle-même :

Un acteur d'Harry Potter à Cherbourg ?

"Je suis en négociation en ce moment pour qu'un acteur des films Harry Potter vienne à Cherbourg très prochainement, peut-être déjà au mois de novembre…" a révélé Sophie Souchet sans pour autant pouvoir encore divulguer son nom. La responsable de l'enseigne avait réussi à faire venir Devon Murray, l'interprète du personnage de Seamus Finnigan à Lorient le 28 septembre dernier.

Le samedi 14 décembre prochain, ce sera l'acteur Stanislav Ianevski qui sera à l'honneur d'un banquet ensorcelé à Guerlesquin (Finistère). Le comédien était entré dans la peau de Viktor Krum, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Bulgarie et premier amour d'Hermione alias Emma Watson. Et Sophie Souchet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les moldus cherbourgeois n'ont qu'à bien se tenir…

