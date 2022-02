Hong Kong: la police tire des lacrymogènes pour disperser des manifestants

La police hongkongaise a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, dimanche, pour tenter de disperser une manifestation pro-démocratie non autorisée dans les rues commerçantes et touristiques de la pointe de la péninsule de Kowloon.